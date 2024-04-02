Человека, подставившего BTS, приговорили к тюремному сроку. Что ему не простили Чонгук и Хосок?

В жизни каждой звезды порой случаются ситуации, когда они разочаровываются в людях. Знаменитости очень тщательно подходят к вопросу выбора персонала и личных помощников, а поэтому новость о том, что кто-то из них может оказаться предателем, сильно бьёт по душевной организации.
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