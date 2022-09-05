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Кедми описал финал спецоперации: Что будет с Украиной, уже решено?

Кедми описал финал спецоперации: Что будет с Украиной, уже решено?

Израильский эксперт Яков Кедми рассказал, что в недалёком будущем ожидает Украину. Для начала, во время беседы с журналистами издания "Военное дело", он отметил, что в своё время Россия увидела в майдановской Украине угрозу для своей страны.

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