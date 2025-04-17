Россия и Катар заключили соглашение об инвестиционной платформе на $2 млрд

Россия и Катар заключили соглашение о создании новой российско-катарской инвестиционной платформы на $2 млрд в ходе официального визита эмира Катара Тамима бен Хамада Аль Тани в Москву, 17 апреля сообщила пресс-служба президента России Владимир Путина.
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