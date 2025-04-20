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Харьков — всё? Зеленский приказал делать из горожан «партизан»

Харьков — всё? Зеленский приказал делать из горожан «партизан»

В «404-й» боятся, что фронт ВСУ может рухнуть под Купянском и на Изюмском направлении, а там — бац, и русские в Чугуеве Гауляйтерство Харькова первым откликнулось на призыв просроченного Зеленского вновь создавать центры по сопротивлению «ворогу», то есть быть готовым к «партизанской борьбе с орками».

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Комментарии
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Ирина Александровна
правильно
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6 час.
ИА
Ирина Александровна
правильно, предателей надо будет казнить
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6 час.
W
Walery
Написано же = &quot;Сами...&quot;!
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5 час.
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