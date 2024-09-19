Военэксперт Масликов: Вашингтон услышал слова Путина об эскалации

Эксперт Бюро военно-политического анализа Вадим Масликов в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал сообщение телеканала CNN о том, что предоставление американской помощи Украине затруднено из-за недостаточных запасов оружия и военной техники в распоряжении Пентагона.