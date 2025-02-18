Знает любой немец и американец: Лучшие брендовые вещи теперь производят в Китае

Товарищ Си совершил настоящую промышленную революцию Дмитрий Капустин Фото: IMAGO/CFOTO/TASS, архив 2025 год можно смело называть годом Китая, который из мировой фабрики ширпотреба превратился в главную промышленную державу.
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