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Уход США из Африки назвали победой России и Китая

Уход США из Африки назвали победой России и Китая

Решение администрации президента США Дональда Трампа ликвидировать агентство USAID, оказывавшего помощь странам Африки, нанесет ущерб мягкой силе Вашингтона на континенте, чем могут воспользоваться Россия и Китай.

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