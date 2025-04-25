Уход США из Африки назвали победой России и Китая

Решение администрации президента США Дональда Трампа ликвидировать агентство USAID, оказывавшего помощь странам Африки, нанесет ущерб мягкой силе Вашингтона на континенте, чем могут воспользоваться Россия и Китай.
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