В Белом доме высказались о прекращении огня в секторе Газа

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что прекращение огня в секторе Газа сейчас пошло бы на пользу только палестинскому радикальному движению ХАМАС.
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