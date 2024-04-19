В России начали подготовку к ВЭФ-2024

ВЛАДИВОСТОК, 19 апреля, ФедералПресс. Заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента России в ДФО Юрий Трутнев провел первое совещание по подготовке IX Восточного экономического форума.
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