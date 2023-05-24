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Вратарь «Валенсии» и Грузии Мамардашвили интересен «Тоттенхэму» и «Атлетико». Отступные – 100 млн евро

Вратарь «Валенсии» и Грузии Мамардашвили интересен «Тоттенхэму» и «Атлетико». Отступные – 100 млн евро

22-летний вратарь сборной Грузии интересен «Тоттенхэму», «Астон Вилле», «Атлетико», «Вильярреалу» и «Порту», при этом приоритет игрока – быть основным голкипером в новом клубе.

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