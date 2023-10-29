Виралайф
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Виралайф

262 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Бирюков
    Обгадилась, боясь, что её спишут в политическую помойку.В Грузии бьют тре...
  • Степан Капуста
    Уже давно наш Президент сообразил. Была создана Росгвардия. Некоторые "эксперты" недоумевали: "Зачем России наращиват...В России прогреми...
  • Коська
    А ШО депутат Госдумы России Евгений Федоров, не соображает, ЧТО НЕ ДАГЕСТАН будет спичкой для майданов в  РФ, а СИТУА...В России прогреми...

Аналитик назвал последствия разрыва газового договора между РФ и Украиной

Аналитик назвал последствия разрыва газового договора между РФ и Украиной

Расторжение договора о газовом транзите с Россией с украинской стороны повлечет рост цен на мировом рынке, считает аналитик в сфере энергетической безопасности Игорь Юшков.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АНГЕЛ АНГЕЛ
Главное не мешать идти евросоюзу своим путем. Вот мечтал посмотреть в оочую как люди жили в средневековье. Ведь раньше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Если раньше сжигали на площадях колдуний, то сейчас будут сжигать политиков и чиновников, а начнут скорее всего из политиков и чиновников ЕС, а что можно и погреться и кушать приготовить ну чем не романтика...
Ответить
2 д.

Картина дня

наверх