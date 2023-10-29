Аналитик назвал последствия разрыва газового договора между РФ и Украиной

АНГЕЛ АНГЕЛ

Главное не мешать идти евросоюзу своим путем. Вот мечтал посмотреть в оочую как люди жили в средневековье. Ведь раньше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Если раньше сжигали на площадях колдуний, то сейчас будут сжигать политиков и чиновников, а начнут скорее всего из политиков и чиновников ЕС, а что можно и погреться и кушать приготовить ну чем не романтика...