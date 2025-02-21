«Всем удачи и пока, я заложу бомбу»: в Омске подросток оставил в книге отзывов и предложений предупреждение о минировании супермаркета.
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«Всем удачи и пока, я заложу бомбу»: в Омске подросток оставил в книге отзывов и предложений предупреждение о минировании супермаркета.