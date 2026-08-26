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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Астон Вилла» продает Уоткинса «Аль-Хилалю» за 60,4 млн евро

Олли Уоткинс продолжит карьеру в Саудовской Аравии. Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что « Астон Вилла » согласилась продать форварда «Аль-Хилалю» за 58,4 млн евро и еще 2 млн в качестве бонусов.

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