Потери ВСУ на пяти направлениях фронта: новости спецоперации за 6 ноября

На Купянском направлении отразили шесть атак ВСУ в Харьковской области, потери противника составили 135 боевиков ВСУ ; На Донецком направлении – 220 военных ВСУ, отражены две атаки На Южнодонецком направлении потери ВСУ за сутки составили до 115 человек На Херсонском направлении наши войска предотвратили пять высадок украинского десанта.
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