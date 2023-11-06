Потери ВСУ на пяти направлениях фронта: новости спецоперации за 6 ноября

На Купянском направлении отразили шесть атак ВСУ в Харьковской области, потери противника составили 135 боевиков ВСУ ; На Донецком направлении – 220 военных ВСУ, отражены две атаки На Южнодонецком направлении потери ВСУ за сутки составили до 115 человек На Херсонском направлении наши войска предотвратили пять высадок украинского десанта.