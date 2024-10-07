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Тайная доктрина

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Миллиарды рублей, конфискованные у коррупционеров, возвращаются в госбюджет

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Да мы богаты! Миллиарды рублей, конфискованные у коррупционеров, возвращаются в госбюджет В собственность государства поступили незаконно полученные средства и активы Проект Федерального бюджета РФ на следующие три года, внесенный правительством в Госдуму, предполагает многомиллиардные доходы от продажи конфискованного имущества в 2024 и 2025 годы.

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