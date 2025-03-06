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Автоэксперт назвал шесть причин, почему в автомобиле может заклинить руль

Автоэксперт назвал шесть причин, почему в автомобиле может заклинить руль

Автоэксперт Вадим Стрельбицкий в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что руль в автомобиле может заклинивать и не возвращаться в исходное положение по нескольким причинам, среди которых одной из основных является нарушение углов установки схода-развала колес.

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