Автоэксперт назвал шесть причин, почему в автомобиле может заклинить руль

Автоэксперт Вадим Стрельбицкий в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что руль в автомобиле может заклинивать и не возвращаться в исходное положение по нескольким причинам, среди которых одной из основных является нарушение углов установки схода-развала колес.