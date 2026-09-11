British American Tobacco приостановила работу фабрики на Украине

Фабрика British American Tobacco на севере Украины временно прекратила работу. Причиной стал пожар, произошедший 7 сентября в сигаретном цехе предприятия в Прилуках Черниговской области, как сообщили в пресс-службе компании "ВАТ - Украина".
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