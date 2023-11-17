Будет ли в этом году на крипторынке «предновогоднее ралли»?

Дмитрий Носков - Эксперт StormGain, платформы для торговли, покупки и хранения криптовалюты. Традиционно в декабре на финансовых рынках, в том числе и на рынке криптовалют, начинается подъем, который принято называть «предновогодним ралли».
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