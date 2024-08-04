Школьники в Приуралье поборются за грант на улучшение Белоярска

В Белоярске открылась смена трудового лагеря для школьников «Энергия молодости». Подросткам предстоит разработать проекты по улучшению родного села, сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» глава Приуральского района.
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