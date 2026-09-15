Исследование выявило повышенную частоту аутоиммунных заболеваний у жителей рядом с бывшей ядерной лабораторией в Калифорнии

Жители, проживающие в пределах 8 км от бывшей ядерной лаборатории Санта-Сусана (Santa Susana Field Laboratory, SSFL) в Калифорнии, сообщают о случаях аутоиммунных заболеваний в 4,5 раза чаще по сравнению с жителями, находящимися на расстоянии 18–24 км от объекта.