Исследование выявило повышенную частоту аутоиммунных заболеваний у жителей рядом с бывшей ядерной лабораторией в Калифорнии

Жители, проживающие в пределах 8 км от бывшей ядерной лаборатории Санта-Сусана (Santa Susana Field Laboratory, SSFL) в Калифорнии, сообщают о случаях аутоиммунных заболеваний в 4,5 раза чаще по сравнению с жителями, находящимися на расстоянии 18–24 км от объекта.
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