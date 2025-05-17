Virgin Galactic сообщила, когда начнут летать космопланы Delta 

Схема космоплана Delta / © Virgin Galactic Представители компании недавно рассказали о техническом прогрессе, достигнутом в сборке первых аппаратов класса Delta Class, предназначенных для частых полетов (не реже двух раз в неделю, или до 125 полетов в год), а также опубликовали видеоролик, демонстрирующий прогресс в работе над транспортным средством.
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