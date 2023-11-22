Российские автодилеры подали в суд на ушедший из России концерн Renault

Газета «Ведомости» со ссылкой на представителей ассоциации «Российские автодилеры» (РоАД) сообщает, что отечественные дилерские холдинги РТДС и «БН-моторс» подали иски в арбитражные суды к французскому автомобильному концерну Renault после его ухода с отечественного рынка весной 2022 года .
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