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Представлен гигантский кластер Huawei Ascend 960 SuperPoD: 15 488 чипов, 220 стоек и площадь около 2200 м²

Представлен гигантский кластер Huawei Ascend 960 SuperPoD: 15 488 чипов, 220 стоек и площадь около 2200 м²

Компания представила новые технологии оптических соединений и рассчитывает масштабировать ИИ-инфраструктуру до системы на 256 000 узлов Huawei представила на конференции Connect 2026 вычислительный кластер Ascend 960 SuperPoD, который объединяет 15 488 фирменных ИИ-чипов Ascend.

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