Представлен гигантский кластер Huawei Ascend 960 SuperPoD: 15 488 чипов, 220 стоек и площадь около 2200 м²

Компания представила новые технологии оптических соединений и рассчитывает масштабировать ИИ-инфраструктуру до системы на 256 000 узлов Huawei представила на конференции Connect 2026 вычислительный кластер Ascend 960 SuperPoD, который объединяет 15 488 фирменных ИИ-чипов Ascend.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым