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Глава СПЧ предложил запретить женщинам в России носить никабы

Глава СПЧ предложил запретить женщинам в России носить никабы

Глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте Валерий Фадеев считает, что в России нужно ввести запрет на ношение никаба — традиционного женского головного убора, закрывающего лицо, с узкой прорезью для глаз.

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