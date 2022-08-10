Правительство решило ускорить модернизацию ЖКХ за счет средств ФНБ

Правительство решило направить 150 млрд рублей из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на модернизацию жилищно-коммунальной инфраструктуры до конца следующего года, тогда как ранее этот объем средств предполагалось выделить до 2025 года.
Правительство решило направить 150 млрд рублей из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на модернизацию жилищно-коммунальной инфраструктуры до конца следующего года, тогда как ранее этот объем средств предполагалось выделить до 2025 года.
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