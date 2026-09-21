Путин передал российские активы Aptar во временное управление компании «Логика молока»

Президент России Владимир Путин передал во временное управление российские активы американского холдинга Aptar, как следует из опубликованного указа главы государства.
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