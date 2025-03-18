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Царьград

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ЕС игнорирует запрет на участие Джорджеску в выборах: диктатура или случайность?

ЕС игнорирует запрет на участие Джорджеску в выборах: диктатура или случайность?

Польская газета Myśl Polska критикует ЕС за игнорирование запрета на участие Кэлина Джорджеску в выборах в Румынии.

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