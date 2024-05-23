Южный фронт: «Стратегия Зеленского» потери не считает

Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 37-й бригады морской пехоты и 65-й механизированной бригады ВСУ в районах населённых пунктов Весёлое Херсонской области и Работино Запорожской области.
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