Беспрецедентное давление Вашингтона на Кубу признали в Госдепартаменте США

Давление, которое оказывает вашингтонская администрация на Кубу, сейчас "сильнее, чем когда-либо", заявил руководитель бюро по делам Западного полушария Госдепартамента США Майкл Козак на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.
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