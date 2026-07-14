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Журнал «Профиль»

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Беспрецедентное давление Вашингтона на Кубу признали в Госдепартаменте США

Беспрецедентное давление Вашингтона на Кубу признали в Госдепартаменте США

Давление, которое оказывает вашингтонская администрация на Кубу, сейчас "сильнее, чем когда-либо", заявил руководитель бюро по делам Западного полушария Госдепартамента США Майкл Козак на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.

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