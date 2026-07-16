Уничтожение складов БК ограничило применение ВСУ ударных беспилотников на одном из участков спецоперации на Запорожском направлении.
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Уничтожение складов БК ограничило применение ВСУ ударных беспилотников на одном из участков спецоперации на Запорожском направлении.
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