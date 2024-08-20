Пелагея прокомментировала победу над бывшим мужем в суде

Певица Пелагея прокомментировала свою победу над бывшим мужем, хоккеистом Иваном Телегиным, в суде. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).