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Пелагея прокомментировала победу над бывшим мужем в суде

Пелагея прокомментировала победу над бывшим мужем в суде

Певица Пелагея прокомментировала свою победу над бывшим мужем, хоккеистом Иваном Телегиным, в суде. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

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