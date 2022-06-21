Поболтаем

52 311 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Antanas
    Как всегда переборщили.👍👍👍👍👍Правда ли, что до...
  • Одиссей Одиссеев
    Да. Ещё не много. Прозагсуются, и сказочке конец. Наступят суровые будни, серые и безрадостные.  Зато замуж вышла, ка...Как я предложение...
  • Antanas
    Всё как сказке.Дай БОГ вам счастья и крепкого здоровья!!!!👍👍👍👍👍Как я предложение...

Я очень постаралась над этим постом, надеюсь вам понравится!)

Я очень постаралась над этим постом, надеюсь вам понравится!)

Начну с того, что я под впечатлением от того, как много людей узнали мою историю, я благодарна каждому, кто дал обратную связь , порадовался за меня, или просто прочёл и пережил какие-то эмоции 😇 Большое спасибо каждому🙏Начну с фармы) этот вопрос интересует многих, почти каждого Да, действительно мой вид спорта окутан скандальными историями о допинге и веществах в крови спортсменов, которые помогают в восстановлении и считаются не честным видом получения наградЯ абсолютно согласна.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх