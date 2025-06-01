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Царьград

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Региональные власти разрешили устанавливать штрафы за шум до 80 тысяч рублей

Региональные власти разрешили устанавливать штрафы за шум до 80 тысяч рублей

Русские регионы могут самостоятельно определять временные рамки тишины в многоквартирных домах и штрафовать за нарушение.

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