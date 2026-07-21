Во время работы чиновником или депутатом выезжать за границу можно, а после увольнения - нет. 🔹Мойка78 присмотрелась к законопроекту, который внесен в ЗакС Петербурга.
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Во время работы чиновником или депутатом выезжать за границу можно, а после увольнения - нет. 🔹Мойка78 присмотрелась к законопроекту, который внесен в ЗакС Петербурга.