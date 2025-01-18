ВС РФ освободили село Ясеновое в ДНР

В селе Ясеновое, расположенном на западе Донецкой Народной Республики, был поднят российский флаг. Об этом сообщает председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.