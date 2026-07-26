Более 30 беспилотников сбито с утра над регионами России

В период с 08:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 32 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщают в Минобороны РФ 26 июля 2026 года, в воскресенье.
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