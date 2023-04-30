Defence24: Британия намерена закупить для Украины ракеты дальностью до 300 км

Британские власти добиваются приобретения и передачи Украине дальнобойных ракет, которые смогут достигать целей на расстоянии от 100 до 300 км, пишет Defence24 со ссылкой на Министерство обороны Великобритании.
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