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Полковник запаса Баранец рассказал о «мышеловке» для ВСУ в Курской области

Полковник запаса Баранец рассказал о «мышеловке» для ВСУ в Курской области

6,2K прочтений 3 дня назад Своим «курским блицкригом» главнокомандующий ВСУ, генерал Александр Сырский попал (что иронично) в мышеловку.

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