Неожиданное решение Путина сильно удивило SHAMAN

Ярослав Дронов, или SHAMAN, сейчас на пике своей популярности. Одни говорят, что парень добился этого благодаря своему труду, упорству и таланту, а другие называют его "кремлевским проектом", за которым якобы стоят очень влиятельные люди.
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