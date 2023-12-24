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Неожиданное решение Путина сильно удивило SHAMAN

Ярослав Дронов, или SHAMAN, сейчас на пике своей популярности. Одни говорят, что парень добился этого благодаря своему труду, упорству и таланту, а другие называют его "кремлевским проектом", за которым якобы стоят очень влиятельные люди.

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