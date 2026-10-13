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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Янг о словах Лисандро про «МЮ»: «Чего он хочет – полностью новый состав? Этого не будет. Работа на трансфером рынке должна быть эффективнее, но на это нужно время»

Бывший футболист « Манчестер Юнайтед »  Эшли Янг отреагировал на слова  Лисандро Мартинеса о трансферной деятельности клуба.

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