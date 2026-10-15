В США разработают новые планы ударов по энергетическим объектам Исламской Республики Иран. Такое поручение дал американским военным президент Штатов Дональд Трамп, сообщает корреспондент CNN Закари Коэн со ссылкой на источник.
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