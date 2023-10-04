Кто же нас создал?

Юрий Ильинов

4 октября в программе Самые шокирующие гипотезы 4.10.2023 смотреть онлайн Чудес не бывает. Очень странная катастрофа произошла на итальянском озере в мае, за каких-то тридцать секунд судно попало в эпицентр апокалипсиса. Лодка мгновенно перевернулась и все пассажиры оказались в воде. Погибли четверо, среди них супруга капитана, при этом сообщений о внезапном изменении погоды от других экипажей не поступало. https://ok.ru/video/6589874768632