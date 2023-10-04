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  • Игорь Овчаренко
    Откуда взялось то, что взорвалось при большом взрыве. А если добавить все законы  вселенной физические, химические и ...Кто же нас создал?
  • Елена Вел
    Надо посмотреть. Спасибо.Кто же нас создал?
  • Юрий Ильинов
    4 октября в программе Самые шокирующие гипотезы 4.10.2023 смотреть онлайн Чудес не бывает. Очень странная катастрофа ...Кто же нас создал?

Кто же нас создал?

Кто же нас создал?

Со времен древности люди искали ответы на вопросы, кто и зачем нас создал ? В чем смысл жизни? Шли века, человечество искало ответы на эти вопросы, что неизбежно породило теории происхождения человека.

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Комментарии
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Юрий Ильинов
4 октября в программе Самые шокирующие гипотезы 4.10.2023 смотреть онлайн Чудес не бывает. Очень странная катастрофа произошла на итальянском озере в мае, за каких-то тридцать секунд судно попало в эпицентр апокалипсиса. Лодка мгновенно перевернулась и все пассажиры оказались в воде. Погибли четверо, среди них супруга капитана, при этом сообщений о внезапном изменении погоды от других экипажей не поступало.     https://ok.ru/video/6589874768632
cшг0410
OK.RU
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9 час.
Елена Вел
Надо посмотреть. Спасибо.
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7 час.
ИО
Игорь Овчаренко
Откуда взялось то, что взорвалось при большом взрыве. А если добавить все законы  вселенной физические, химические и все остальные.... Всё в комплекте.
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1 час.

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