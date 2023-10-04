Со времен древности люди искали ответы на вопросы, кто и зачем нас создал ? В чем смысл жизни? Шли века, человечество искало ответы на эти вопросы, что неизбежно породило теории происхождения человека.
Кто же нас создал?
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Юрий Ильинов
4 октября в программе Самые шокирующие гипотезы 4.10.2023 смотреть онлайн Чудес не бывает. Очень странная катастрофа произошла на итальянском озере в мае, за каких-то тридцать секунд судно попало в эпицентр апокалипсиса. Лодка мгновенно перевернулась и все пассажиры оказались в воде. Погибли четверо, среди них супруга капитана, при этом сообщений о внезапном изменении погоды от других экипажей не поступало. https://ok.ru/video/6589874768632
cшг0410
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9 час.
Елена Вел
Надо посмотреть. Спасибо.
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7 час.
ИО
Игорь Овчаренко
Откуда взялось то, что взорвалось при большом взрыве. А если добавить все законы вселенной физические, химические и все остальные.... Всё в комплекте.
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1 час.
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