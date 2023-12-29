Польский эксперт дал апокалиптический прогноз по будущему Украины Ольга ВайленкоПольский военный аналитик Яцек Бартосяк выразил глубокую озабоченность по поводу будущего Украины в свете текущего политического и военного состояния.
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