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Бюджетные минивэны Toyota будут крайне экономичными. Новый гибридный Innova Hycross показали на фото

Бюджетные минивэны Toyota будут крайне экономичными. Новый гибридный Innova Hycross показали на фото

Ранее новый минивен Toyota Innova Hycross 2023 был замечен на тестовых испытаниях. На фото автомобиль был продемонстрирован только с одного ракурса, и к тому же, камуфляжная пленка не давала возможность рассмотреть все изменения во внешности.

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