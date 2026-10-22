Avia.pro - СМИ Утренний визит спецназа: Как дерзкие уличные выходки в Красноярске сменились тишиной Красноярск на протяжении некоторого времени жил в напряжении из-за серии неприятных уличных инцидентов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Надо ли в России ...
- ВС Германия–2027: ст...
- Надо ли в России ...
Перестрелять их надо бы было.
Очень хорошее известие, теперь надо чтобы суд не облажался!!!
А когда их будут жёстко пиздить при задержании? И депортировать в 24 часа?
Безнаказанность порождает чудовищь!!
Трусливые шакалы только толпой смелые,а поодиночке сопли жуют.
Не прощаем, сука ! Не прощаем ! На парашу !.
Давно пора ставить на место подобных ублюдков