Так первый теракт, который планировала Нуланд с Украиной на Шамана был предотвращен самими Штатами. Они уволили Нуланд, порадовали ФСБ, что все ок. А то, что Нуланд, уходя, пригрозила России сюрпризами, никто не взял в голову. А Нуланд знала, что её упавший флаг подхватят МИ6. Так что теракт в Крокусе быстро сделал Лондон, опираясь на предварительную информацию от Украины и США

ТБ

Татьяна Бут

Несмотря на то, что Россия кормит мигрантов, все они заняли сторону Украины. Все мигранты бывших созных республик. Видимо их хорошо обработали. Кто? Не знаю, может руководство республик заняло такую позицию, может другие силы. Но то, что что отношение мигрантов к россиянам враждебное, это факт. И после теракта оно не улучшилось. Они враждебно относятся к учасникам СВО, преследуют, избивают и даже убивают. Уже после теракта таджики напали на двух участников СВО на рынке Садовод. Ребята отбились. Пришлось писать заявление в адмистрацию рынка. Та просила замять инциндент, забрать заявление. Это же открытые враги. Они даже не скрывают своего отношения к СВО и к теракту. Они будут продожать издеваться, если наша власть не поставит их на место.