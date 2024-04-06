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Свежие комментарии

  • Татьяна Бут
    Несмотря на то, что Россия кормит мигрантов, все они заняли сторону Украины. Все мигранты бывших созных республик. Ви..."Крокус" был под ...
  • Игорь Рябин
    Всё тварей обсасываете, больше не о чем писать...Иноагент Лазарева...
  • Natalija Osminina
    Это уж точно)) Да они  их и не услышат никогда. Просто здесь каждый упражняется как может в своем хитромудрии, делая ...Харьков надо брат...

"Крокус" был под прицелом с 24 февраля. Мобильники террористов рассказали всё. Есть версия что информацию по залу слили сбежавшие артисты.

"Крокус" был под прицелом с 24 февраля. Мобильники террористов рассказали всё. Есть версия что информацию по залу слили сбежавшие артисты.

Интересная жизнь с Vera Star Продолжается расследование уголовного дела возбужденного после чудовищного теракта в "Крокус Сити Холле", и с каждым днем выясняется все больше интересных фактов.

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Комментарии
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ИП
Игорь Петров
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5 час.
Natalija Osminina
Так первый теракт, который планировала Нуланд с Украиной на Шамана был предотвращен самими Штатами. Они уволили Нуланд, порадовали ФСБ, что все ок. А то, что Нуланд, уходя, пригрозила России сюрпризами, никто не взял в голову. А Нуланд знала, что её упавший флаг подхватят МИ6. Так что теракт в Крокусе быстро сделал Лондон, опираясь на предварительную информацию от Украины и США
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5 час.
ТБ
Татьяна Бут
Несмотря на то, что Россия кормит мигрантов, все они заняли сторону Украины. Все мигранты бывших созных республик. Видимо их хорошо обработали. Кто? Не знаю, может руководство республик заняло такую позицию, может другие силы. Но то, что что отношение мигрантов к россиянам враждебное, это факт. И после теракта оно не улучшилось. Они враждебно относятся к учасникам СВО, преследуют, избивают и даже убивают. Уже после теракта таджики напали на двух участников СВО на рынке Садовод. Ребята отбились. Пришлось писать заявление в адмистрацию рынка. Та просила замять инциндент, забрать заявление. Это же открытые враги. Они даже не скрывают своего отношения к СВО и к теракту. Они будут продожать издеваться, если наша власть не поставит их на место.
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33 сек.

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