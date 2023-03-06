Военное обозрение

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МВД РБ: В настоящее время у границы с Беларусью сконцентрированы украинские войска в количестве 17 тыс. человек

МВД РБ: В настоящее время у границы с Беларусью сконцентрированы украинские войска в количестве 17 тыс. человек

В Государственном пограничном комитете (ГПК) Белоруссии сообщили о том, что в настоящее время у белорусско-украинской границы сконцентрированы украинские войска в количестве 17 тыс человек.

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