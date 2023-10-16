АвтоВАЗ предложит клиентам забирать новые авто по сниженной цене прямо в Тольятти

В соцсетях и в СМИ появились подробности новой акции АвтоВАЗа «Забирай в Тольятти». Автомобильный завод АвтоВАЗ придумал, как позволить покупателям автомобилей Lada сэкономить ещё несколько десятков тысяч рублей.
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