«В ближайшие три дня»: военный эксперт раскрыл, что происходит на покровском направлении

МОСКВА, 12 февраля, ФедералПресс. Обстановка в районе Покровска остается крайне напряженной, и говорить о каких-либо успехах на данный момент преждевременно, заявил телеканалу «Царьград» военный эксперт, офицер ДНР в запасе Александр Матюшин.
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