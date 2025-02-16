Лидеров ЕС созвали на экстренный саммит: главное за сутки

МОСКВА, 16 февраля, ФедералПресс. Президент Франции Эммануэль Макрон созывает европейских лидеров на экстренный саммит, глава дипломатии ЕС настаивает на продолжении военных действий на Украине, а Владимир Зеленский отказал США в подписании соглашения о доступе к ресурсам страны.
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